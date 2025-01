Controversia e ricorso al Tar: annullata l'aggiudicazione della gara per gli impianti termici del Comune di Savona

Il bando di gara per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici comunali per i prossimi due anni è stato annullato dal Comune di Savona.

La controversia è nata dall'aggiudicazione del servizio a Occlim, che aveva ottenuto un punteggio di 91.53 su 100 e un ribasso del 29,40%, per un importo complessivo di 189.346 euro (IVA inclusa).

Siram, non accontentandosi della seconda posizione, ha contestato l'aggiudicazione, evidenziando una manifesta incongruenza nell'offerta economica di Occlim, in particolare per quanto riguarda il costo eccessivamente elevato della manodopera rispetto all'offerta complessiva.

Nonostante la risposta negativa del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) comunale, Siram ha deciso di ricorrere al TAR, contestando la decisione e chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione. Nel frattempo, il Comune ha sospeso la stipula del contratto con Occlim e ha avviato una verifica approfondita dell'offerta, richiedendo giustificazioni sulla sua sostenibilità economica.

A seguito di questa verifica, il Comune ha riscontrato diverse incongruenze nell'offerta di Occlim, in particolare una segmentazione insufficiente e una giustificazione inadeguata dei costi, con specifico riferimento al costo della manodopera. Occlim aveva infatti basato le proprie stime sui costi sostenuti per appalti precedenti, senza fornire dettagli sufficienti sulle modalità e sull'impegno economico previsto per il nuovo appalto.