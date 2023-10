Quando parliamo di vendita registratore di cassa parliamo di un servizio fondamentale per tutte quelle aziende e quegli esercenti che ne hanno bisogno per poter gestire le transazioni di vendita in maniera efficace, e seguendo le regole.

Ormai vengono utilizzati i cosiddetti registri di cassa telematici che a differenza di quelli tradizionali hanno una connessione internet, e hanno uno schermo touchscreen, un lettore codice a barre e possono stampare quelli che vengono chiamati documenti commerciali hanno preso il posto da qualche anno di scontrini e ricevute varie.

Ma soprattutto ci sono vari registratori di cassa telematici che hanno tantissime funzionalità che riguardano anche la gestione dell'inventario e l'integrazione con sistema di pagamento e anche la possibilità di connettersi a sistemi di gestione aziendale, e cioè ai cosiddetti software gestionali.

Ma soprattutto i registratori di cassa telematici sono diventati molto più diffusi quando c'è stato l'obbligo per moltissimi esercenti e quindi commercianti al minuto ma anche ristoratori e albergatori di memorizzare i corrispettivi ogni giorno e poi di trasmetterli entro un tot all'Agenzia delle Entrate, e quindi di farlo on line.

Mentre fino a un po' di tempo fa venivano utilizzati principalmente i registratori di cassa tradizionali che non avevano le funzionalità di questi automatici che venivano scelti soprattutto da piccole attività, o da persone che preferivano questo tipo di approccio.

Non solo bisogna acquistare un registratore di cassa telematico ma bisogna acquistare uno che abbia le funzionalità aggiornate perché è un mondo sempre in evoluzione, e devono essere delle funzionalità in armonia con le normative fiscali del momento, e consideriamo che quest'ultime cambiano di continuo, e per un esercente non è facile starci dietro.

Poi dipende se parliamo di esercenti albergatori o ristoratori esperti quindi che hanno già acquistato dei registratori di cassa telematici o tradizionali in passato. e quindi si sanno muovere in maniera più agevole quando magari devono acquistare uno più performante per sostituire il loro che hanno nel ristorante di turno, che ormai è troppo vecchio.

Quando decidiamo di acquistare un registratore di cassa e ci conviene puntare sulla qualità

Giustamente qualsiasi esercente ha tante spese sia per le tasse che per pagare gli stipendi, che per pagare le bollette che in questi anni sono state molto più care a causa del cosiddetto caro energia che ha messo in ginocchio tantissime persone, e soprattutto tantissime imprese.

E dicevamo questo per sottolineare che un imprenditore voglia risparmiare è normale in un contesto del genere, però è vero anche che un registratore di cassa telematico è un qualcosa di molto importante, e quindi puntare sulla qualità ci sembra una scelta più strategica.

Anche perché quando si parla di qualità in questo contesto si parla anche di affidabilità dell'impresa che ci garantirà un servizio di assistenza tecnica post vendita di eccellenza, ma Soprattutto significa che acquisteremo un registratore di cassa che ci durerà molti anni, permettendoci così di ammortizzare l'investimento, investimento che magari in parte abbiamo anche sostenuto pagando a rate, che è una scelta che fanno in molti.