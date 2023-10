Savona, case popolari di via Quintana in attesa di manutenzione. Sopralluogo del Sunia

Sopralluogo in via Quintana e via Bresciana del Sunia, nei giorni scorsi. Livio Di Tullio, segretario del Sunia ha incontrato alcuni residenti che hanno segnalato problemi sullo stato di pulizia delle aree comuni ma soprattutto carenza di manutenzione nella parti comuni delle case popolari di via Quintana.

Ci sono muri sbrecciati, infissi vecchi e in alcuni casi rotti, un ascensore fuori uso da tempo e un appartamento con la porta divelta che di notte diventa luogo di riparo per persone sconosciute. Poi ci sono anche glòi appartamenti vuoti, da sistemare per essere affittati. Sono alcuni dei problemi presentati al Sunia che i residenti dichiarano di avere già segnalato ad Arte.

“Il Sunia sta incontrando i residenti e facendo dei sopralluoghi per rendersi conto della situazione – dichiara Di Tullio - Il problema non è Arte Savona né di chi ci lavora, ma Genova e risiede nel fatto che ormai sono decenni che le case popolari non hanno l'attenzione né le risorse di cui avrebbero bisogno".

"Stringe il cuore - prosegue di Tullio - sapere che ci tanti alloggi vuoti e così tante persone in cerca di una casa. Come Sunia intendiamo denunciare questa situazione e raccogliere tutte le istituzioni in un lavoro coordinato con Arte, Regione Liguria, e Comune di Savona per la parte di sua competenza rispetto ai problemi sociali che emergono”.

Arte, nel frattempo, ha avviato una serie di alienazioni immobiliari per poter recuperare risorse e procedere alla manutenzione degli alloggi per poterli affittare.