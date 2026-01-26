Sul Monte Carmo arriva una nuova stazione meteo: i dati consultabili online

Si arricchisce il sistema di monitoraggio meteo nel ponente savonese. In prossimità della Baita degli Amici del Carmo è stata installata una centralina meteorologica a servizio della comunità, i cui dati sono liberamente consultabili da tutti (QUI).

Questo intervento va a completare, dopo l’attivazione nel dicembre 2025 della webcam “più alta della Provincia di Savona”, un sistema informativo di grande utilità, un’azione concreta, nata come sempre dall'attenzione verso il territorio.

È lo stesso spirito che, nella primavera del 1966, portò un gruppo di amici a salire fin lassù per posare i primi mattoni della Baita del Carmo. Allora come oggi, l’idea è semplice e potente: condividere, prendersi cura dell'ambiente, pensare al prossimo.

"Conoscere il meteo significa sicurezza, consapevolezza, rispetto per la montagna e per chi la vive ogni giorno. Rendere queste informazioni accessibili a tutti è un modo autentico di restituire qualcosa al territorio che tanto ci dona" spiegano.

Gli Amici del Carmo sono questo: persone che credono che l’amicizia non sia solo stare insieme, ma fare qualcosa di buono insieme, per tutti.

Gli Amici del Carmo ringraziano: Luana Isella, Davide Defra, Gianfranco Saffioti "Il Meteorologo Ignorante", Andrea Ferrando per la centralina meteorologica e Rocket Way per la webcam.