Albenga, iniziata la pulizia del fiume Centa dalla foce al ponte dell’Aurelia

È iniziato oggi l’intervento di pulizia straordinaria del fiume Centa, per un importo complessivo di circa 110mila euro. Il primo lotto dei lavori interesserà il tratto compreso tra il Ponte Viveri (ponte rosso) e la foce, su entrambe le sponde del fiume, oltre al tratto di sponda sinistra antistante il centro storico.

Le operazioni previste comprendono la pulizia dell’alveo e delle sponde, il taglio della vegetazione spontanea, la rimozione di canneti, arbusti e alberi, nonché la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di varia natura. Gli interventi sono eseguiti da personale specializzato, con l’impiego di attrezzature idonee e nel pieno rispetto delle normative vigenti, previo parere e assenso degli Enti coinvolti nel procedimento.

L’intervento assume rilievo anche sotto il profilo della sicurezza urbana, contribuendo a migliorare il decoro, la visibilità e la fruibilità delle aree limitrofe al corso d’acqua, riducendo situazioni di abbandono e degrado e favorendo un maggiore controllo e presidio del territorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di un intervento importante e atteso da tempo, che ha l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre le criticità idrauliche nel tratto del fiume Centa che va dalla foce al ponte dell’Aurelia.

La manutenzione dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale rappresenta una priorità per la tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio urbano. Come Amministrazione stiamo lavorando con continuità, stanziando annualmente risorse significative su questo tema, a cui si affiancano importanti interventi strutturali – come quelli sul rio Fasceo, Carenda e Carendetta attualmente in corso – per un valore complessivo di diversi milioni di euro.

Albenga è caratterizzata da una fitta rete di canali e rii e, attraverso una programmazione a rotazione, stiamo cercando di intervenire su tutti. È tuttavia necessario ribadire che, sempre più spesso, gli eventi meteorologici assumono un’intensità tale da comportare inevitabili disagi: una situazione che riguarda Albenga come molte altre realtà, in Italia e non solo. Proprio per questo riteniamo indispensabile una pianificazione di lungo periodo e il supporto di risorse provenienti da enti sovracomunali, in grado di affiancare i Comuni sia negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella progettazione di opere strutturali di adeguamento di rii e canali, fondamentali per la sicurezza del territorio”.