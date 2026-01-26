Dai giardini delle Trincee a Corso Ricci, il Comune di Savona affida l'intervento di sistemazione delle aree canine

Fontanelle rotte, radici che fuoriescono, senza erba o con recinzioni rotte, carenza di sedute. Sono tanti i problemi delle aree canine segnalate dai savonesi e ai quali il Comune metterà finalmente mano. La cifra stanziata è di 85 mila euro (Iva compresa) e l’intervento di “Valorizzazione delle aree canine” è stato affidato all’impresa Alba Klima.

Recentemente l’Ufficio tecnico del Comune ha fatto una serie di sopralluoghi, individuando quelle aree canine che hanno bisogno, in una prima fase, di interventi necessari per il ripristino delle recinzioni e per la loro valorizzazione mediante la posa di nuove panchine e di tavoli con sedute.

Le aree individuate per questa prima fase di interventi sono le seguenti: Giardini via Trincee, ingresso via Acqui con ripristino della recinzione esistente; Giardini via Trincee, ingresso da via Trincee, rimozione di parte di recinzione esistente e posa di nuova recinzione, manutenzione ordinaria delle panchine esistenti; Giardini via Mentana, decespugliamento di rovi infestanti, rimozione di recinzione esistente e posa di nuova recinzione; Giardini via Comotto, ripristino della recinzione presente con sostituzione di parte della stessa con nuova recinzione; Giardini via Carissimo e Crotti, decespugliamento di rovi infestanti, rimozione di recinzione esistente e posa di nuova recinzione, manutenzione ordinaria delle panchine esistenti con rimozione di sedute in mattoni ammalorate.

Ci sono poi i Giardini via Bruzzone, con divisione dell’attuale area in due parti per la divisione dei cani di piccola taglia da quelli di grande taglia; Giardini Isola della Gioventù, ripristino della recinzione esistente e sostituzione di tratto della stessa con nuova recinzione; Giardini corso Colombo, rimozione della recinzione ammalorata e in parte divelta con nuova recinzione in ambedue le aree canine; Giardini corso Agostino Ricci, ripristino della recinzione presente, rimozione di parte di recinzione di cui non è più possibile fare manutenzione con posa di nuova, posa in opera di archetti dissuasori per evitare urti delle auto in fase di parcheggio sulla recinzione lato corso Ricci, manutenzione delle panchine presenti.