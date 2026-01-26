Savona, caso rifiuti. L’Amministrazione: “Richiesta d’incontro arrivata oggi. Collaborazione sì, ma serve correttezza”

Arriva la replica del Comune di Savona al comunicato diffuso da FP Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sul tema del porta a porta e della gestione dei rifiuti, pubblicato nelle scorse ore. Una presa di posizione nella quale Palazzo Sisto respinge le accuse di mancata interlocuzione e chiarisce tempi e contenuti della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali.

“Leggiamo con stupore un comunicato di FP Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti, dove si afferma che il Comune non avrebbe dato seguito a una richiesta di incontro ‘da oltre una settimana’. Teniamo a precisare che tale richiesta è arrivata oggi (26 gennaio) alle 15.39”, sottolinea l’Amministrazione.

Secondo quanto evidenziato nella nota, la richiesta di confronto risulterebbe però generica e limitata: “Tale richiesta, inoltre, è molto laconica e fa riferimento solo al problema degli abbandoni e non agli altri contenuti del comunicato”, si legge ancora.

Il Comune respinge poi con decisione l’accusa di una presunta scarsa collaborazione con Sea-S, definendola “lontana dalla realtà”. “Da mesi il Comune fornisce a Sea-s ogni supporto possibile per la riuscita della raccolta, sollecitando nel contempo l’azienda dove necessario per porre rimedio alle note criticità di cui la città sta soffrendo”, viene precisato.

Non manca infine un passaggio critico sui riferimenti contenuti nel comunicato sindacale al piano Contarina e alla questione del personale. “Sconcertante, infine, il riferimento al piano Contarina – poiché è certamente noto ai sindacati che tale piano è stato approvato a suo tempo e la sua attuazione costituisce obbligo per l’azienda oltre che per il Comune – e al personale, tema che compete all’azienda e su cui l’AD Valle ha già fornito i dovuti chiarimenti”.

L’amministrazione richiama inoltre alla correttezza e alla responsabilità istituzionale. “I rapporti con i sindacati sono sempre stati improntati alla collaborazione che però presuppone correttezza nelle relazioni: la città sta affrontando un passaggio molto importante ma anche sofferto e alzare inutilmente la tensione non aiuta a risolvere i problemi che i cittadini stanno subendo”.

In chiusura, il Comune conferma comunque la disponibilità al confronto. “Ovviamente fisseremo l’incontro richiesto, come per noi consueto, confidando che tale spirito di collaborazione potrà proseguire in futuro”.