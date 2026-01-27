All’Unitré di Albenga nasce l’orchestra: al via il nuovo corso-laboratorio a Palazzo Oddo

Prende il via venerdì 30 gennaio una nuova proposta formativa dell’Unitré di Albenga: il corso di Orchestra, pensato per arricchire ulteriormente l’offerta culturale e musicale dell’associazione.

Il corso si svolgerà ogni venerdì dalle 10.30 alle 11.30 nella cornice di Palazzo Oddo e sarà tenuto dalla docente Eleonora Mantovani. Si tratta di un laboratorio musicale aperto a tutti i soci studenti dell’Unitré che abbiano una discreta padronanza di uno strumento.

Il programma prevede una prima fase di esplorazione e conoscenza reciproca, seguita dalla preparazione di una serie di brani da eseguire collettivamente. Il repertorio e gli arrangiamenti saranno definiti in base all’organico che si formerà, con partiture curate direttamente dalla docente.

Il corso è gratuito per gli iscritti all’Unitré, richiedendo esclusivamente il versamento della quota annuale associativa.

Con questa nuova iniziativa, l’Unitré di Albenga compie un ulteriore passo avanti: accanto al coro già attivo, nasce ora anche una piccola orchestra, ampliando le opportunità di partecipazione attraverso la musica.