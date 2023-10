Medicina estetica Verona: i migliori professionisti in città

La medicina estetica mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti ricorrendo a trattamenti e interventi viso- corpo non invasivi, che non richiedono quindi incisioni. L’approccio può essere anche di tipo preventivo, con terapie che anticipano i danni dell’invecchiamento cutaneo.

Le figure professionali di riferimento sono quelle del medico estetico e del chirurgo estetico che sperimentano due carriere separate e un diverso percorso di studi pur essendo entrambi laureati in medicina.

Il Veneto -e la città di Verona in particolare- offre rappresentanti accreditati in entrambe le categorie. A Verona è quindi possibile sottoporsi a qualunque tipo di trattamento estetico senza necessità di affrontare i costi di uno spostamento verso altre città. In clinica estetica saranno per esempio quasi sempre disponibili soluzioni diverse dalla chirurgia e lontane dai disagi tipici della sala operatoria: lifting non chirurgici, rinoplastica non chirurgica, liposuzione non chirurgica, body contouring e molti altri interventi estetici di cui parleremo in questo articolo.

Anche nella città celebrata dal Bardo la medicina estetica Verona offre la possibilità di valorizzare la propria innata bellezza senza stravolgere tratti del viso e del fisico. Il vantaggio è plurimo:

● le procedure sono indolori;

● non è richiesta anestesia;

● i tempi di ripresa si accorciano;

● non è previsto ricovero;

● il post operatorio è facilmente tollerabile.

Ma come individuare il professionista più adatto alla cura del proprio inestetismo e, in generale, al sostegno delle proprie aspirazioni di bellezza?

Medico estetico Verona: cosa offre il capoluogo veneto?

Chi è alla ricerca di un centro medico estetico Verona non sarà deluso dall’offerta territoriale che è davvero ampia: trattamenti estetici all’avanguardia sono spesso offerti in combinazione ai servizi benessere del tipo “spa”. Nonostante la facile associazione tra miglioramento fisico e relax la medicina non chirurgica non deve mai essere presa alla leggera trattandosi comunque di interventi non esenti da rischi e complicazioni.

Per questo motivo è di fondamentale importanza affidarsi al medico estetico Verona più specializzato nell’area di proprio interesse, verificando meriti curriculari ed esperienza. In base ai propri obiettivi occorre poi distinguere se rivolgersi a un medico estetico o a un chirurgo.

Un esempio dei trattamenti di medicina estetica Verona sono gli interventi ambulatoriali sul viso di filler all’acido ialuronico, peeling, botox, biostimolazione, uso dei fili di trazione per tonificare la pelle ma anche la correzione di inestetismi del viso per mezzo della cosmeceutica.

I medici estetici Verona si dedicano però anche al perfezionamento del corpo dei pazienti in base ai propri desideri, così come alla correzione di inestetismi invalidanti. Per chi desidera ridefinire la muscolatura in assenza di tempo da dedicare agli allenamenti c’è una tecnologia chiamata Medisculpt sviluppata da Biotec, un’azienda tutta italiana: sfrutta l’energia elettromagnetica per indurre nel muscolo contrazioni non replicabili nemmeno con lo sforzo fisico.

Dei trattamenti corpo indolori fanno parte anche tutti gli interventi non ablativi alternativi alla liposuzione: la criolipolisi, capace di congelare gli accumuli adiposi localizzati inducendo la distruzione del grasso, e la liposuzione non chirurgica con Cryoliposculpt® che promette risultati di altissimo livello già dopo 3 sedute distanziate di un paio di mesi.

Centro medico estetico Verona: eccellenza, professionalità e specializzazione a portata di mano

Le cliniche estetiche veronesi sono dotate delle tecnologie e delle professionalità necessarie per minimizzare i casi di reintervento e garantire al paziente elevati livelli di sicurezza. L’area della medicina estetica Verona include tutte le specializzazioni della bellezza, con medici estetici Verona esperti nel dimagrimento, nell’uso dei laser che favoriscono la rigenerazione dei tessuti, nella biostimolazione e biorivitalizzazione, nella ridefinizione dei volumi del viso.

Attraverso cliniche dedicate la medicina estetica viso Verona offre trattamenti di mesoterapia -piccole iniezioni di vitamine e minerali con effetto antietà- riempimento delle guance, correzione di borse ed occhiaie, carbossiterapia, risoluzione di cicatrici e doppio mento.

Un centro medico estetico Verona poliambulatoriale garantisce invece una presa in carico del paziente completa, con possibilità di trattamenti trasversali, cui ricorrere in combinazione per massimizzare il risultato.

Medici estetici Verona e chirurghi estetici: consulta l’elenco dei migliori

Lì dove la medicina estetica Verona si ferma perché è richiesto di sottoporsi ad una vera e propria operazione entriamo nel campo della chirurgia ablativa, oggi sempre meglio tollerata grazie al ricorso a nuove tecniche “soft”. I pazienti che entrano in sala operatoria spesso vi restano per tempi brevissimi, dell’ordine dei venti minuti, e possono tornare presto alla propria vita lavorativa e personale.

Il regime ambulatoriale con anestesia locale è per esempio previsto nel caso delle mini liposuzioni, della blefaroplastica, dei lifting al viso e della mastopessi.

L’elenco dei chirurghi plastici di Verona regolarmente iscritti all’albo può essere consultato sul sito del Sicpre, la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, la “casa” dei chirurghi plastici specializzati. Qui si può accedere ad indirizzi e recapiti telefonici, ricercando anche sulla mappa il chirurgo più facilmente raggiungibile.