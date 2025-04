Provincia e servizio idrico integrato, due convenzioni su fognatura e depurazione finanziate dal Pnrr

Sono due i progetti oggetto di due nuove convenzioni approvate in Consiglio Provinciale.

I progetti riguardano l’ampliamento del depuratore comprensoriale di Borghetto Santo Spirito, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro, di cui circa 5,6 milioni finanziati attraverso fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e il collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la fognatura in via del Roggetto ad Albenga, per un valore totale di circa 6 milioni, dei quali circa 4 coperti da risorse PNRR.

"Il servizio idrico integrato si conferma come uno degli ambiti amministrativi di maggiore delicatezza, anche in termini di ricadute sul Territorio e sulla qualità della vita. Le convenzioni approvate oggi – ha dichiarato il Consigliere Provinciale, Diego Distilo – regolano i rapporti tra l’Ente di Governo d’Ambito e il Gestore, garantendo l’attuazione completa degli interventi finanziati. La Provincia è stata, ed è tuttora, un attore imprescindibile in questo processo, sia nella fase progettuale che in quella attuativa".

"Il lavoro svolto negli ultimi anni - prosegue Distilo - è stato intenso e strutturato, ed è solo grazie a questo percorso che oggi possiamo parlare di un risultato di rilievo Comprensoriale. Tengo personalmente a rimarcare con entusiasmo l’importanza di essere qui oggi ad approvare una convenzione per il collegamento dell’impianto di Vadino, che significa arrivare a depurare al cento per cento Albenga, un assoluto traguardo per il nostro comprensorio tutto e, più in generale, per l’intera Regione Liguria."