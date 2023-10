"Bonsai in fortezza", i gioielli dell'antica arte giapponese in mostra al Priamar di Savona

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 la Fortezza del Priamar di Savona ospita la seconda edizione della mostra 'Bonsai in Fortezza', a cura dell’Associazione Culturale Ponente Bonsai Savona. La mostra sarà allestita nella suggestiva Sala della Sibilla, abitualmente utilizzata per importanti congressi.

L’esposizione consisterà nell’allestimento di 45 spazi espositivi (Tokonoma) nei quali saranno collocati esemplari di alberi in miniatura (Bonsai), pietre (Suiseki) e composizioni erbacee (Shitakusa e Kusamono), con relativi elementi di accompagnamento.

“Lo scorso anno l'evento è stato un successo – osserva il vicesindacoe Assessore agli Eventi Elisa Di Padova – e ha registrato un notevole afflusso di pubblico, siamo certi che anche quest'anno curiosi e appassionati torneranno ad affollare il Priamar nella stessa misura. 'Bonsai in Fortezza' è uno di quegli eventi che fanno bene a Savona, perché la valorizzano e perché attirano pubblici che arrivano da ben oltre i confini della nostra bella città”.

L’antichissima arte del Bonsai proviene dalla tradizione giapponese e consiste nel creare miniature di alberi coltivati in vaso secondo canoni ben precisi, con lo scopo di riprodurre la natura in piccole dimensioni. Oltre alle visite guidate della Mostra, sono previste quattro conferenze e un laboratorio per chi ha voglia di fare un tuffo nella cultura nipponica, così sensibile al fascino della natura in tutte le sue manifestazioni.

Le conferenze riguarderanno: 1. Il Bonsai fra tradizione e contemporaneo, a cura del Maestro Massimo Bandera, sabato 21 ottobre dalle 15 alle 16.30. 2. Introduzione ai Bonsai (dalle 9.45 alle 11.15). 3. Suiseki (dalle 11.30 alle 13). 4. Shitakusa/Kusamono (dalle 15 alle 16.30), domenica 22 ottobre. Il laboratorio sugli Haiku (componimenti poetici giapponesi) si terrà, invece, sabato 21 ottobre dalle 11.15 alle 12.45.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Solo per le conferenze e il laboratorio è richiesto un rimborso spese di 5 euro a partecipante. Il programma è nel file allegato oppure su Facebook (Ponente Bonsai Savona) o Instagram (Ponente_Bonsai_Savona) Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: - sabato 21 ottobre, dalle 10.30 alle 18 - domenica 22 ottobre, dalle 9 alle 17.