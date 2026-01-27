I vetrai di Altare nel mondo: una mostra fotografica con focus sull’Argentina

Il 31 gennaio ad Altare prende il via la mostra fotografica “Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo”, ospitata al Museo dell’Arte Vetraria Altarese, con inaugurazione alle ore 16. La rassegna sarà visitabile fino al 15 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 14 alle 18, e racconta la storia dei due centri liguri di eccellenza – Altare per il vetro, Albisola per la ceramica – e la loro diffusione internazionale, con particolare attenzione all’Argentina, dove i maestri vetrai di Altare fondarono storiche cristallerie.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore, dal Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare e dal Museo dell’Arte Vetraria Altarese, con il contributo della Regione Liguria e la collaborazione di Italea Liguria, rientra nel progetto “Turismo delle radici”, dedicato alla valorizzazione dei legami storici e culturali dei liguri emigrati. Già ospitata ad Albisola nel Museo della Ceramica Manlio Trucco, la mostra propone immagini di fabbriche, opere d’arte, imbarcazioni, mappe e documenti d’archivio che raccontano come ceramisti e vetrai abbiano portato la loro arte nei Paesi più lontani.

Durante la conferenza di inaugurazione, i curatori della mostra, Paolo Calcagno, professore ordinario all’Università di Genova, e Alberto Saroldi, membro del Comitato Nazionale Italiano dell’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, presenteranno il quadro storico e geografico di questi viaggi nel tempo e nello spazio. Dall’Argentina interverranno Ricardo Gaminara, titolare della Cristalería San Carlos – fondata dagli altaresi e tuttora attiva – e Jesica Savino, museologa del Museo del Vidrio, custode di opere che rappresentano l’incontro tra la tradizione italiana e quella argentina.

Andrea Pedemonte, referente di Italea Liguria, illustrerà l’esperienza dei discendenti dei vetrai argentini emigrati, che hanno ripercorso con emozione i luoghi di origine dei loro avi, riscoprendo le radici della tradizione vetraria che ancora oggi vive oltreoceano.

Per Adriana Frumento, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Altare, “questo evento rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio storico e artistico della tradizione vetraria di Altare. Fin dai tempi più antichi, i maestri vetrai del nostro territorio portarono la tecnica del vetro soffiato in tutto il mondo, facendo di Altare un punto di riferimento simbolico di straordinario valore”.