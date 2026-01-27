Albenga, ex studenti del Liceo "Giordano Bruno" diventano autori con "Insolito Natale" e incontrano gli studenti

Ritorno al Liceo Giordano Bruno di Albenga, venerdì 30 gennaio, alle ore 15.45, per alcuni ex allievi del Classico, oggi fra gli autori della raccolta “Insolito Natale” (edizioni Delfino Moro) che, in sintonia con il titolo, continua le presentazioni e a far parlare di sé ben oltre il periodo delle feste.

Fra gli ospiti dell’Aula Magna di via Dante Alighieri 1, anche Roberto Francavilla, docente universitario di letteratura portoghese e brasiliana, traduttore, ricercatore e scrittore che, come la curatrice dell’antologia Sandra Berriolo e altri autori, aveva frequentato proprio il liceo classico ingauno. Tutti entusiasti di ritornare fra i banchi di scuola e aprire un dialogo con gli studenti.

Durante le vacanze natalizie, su proposta delle insegnanti Giuseppina Rivella e Laura Ferrari, gli studenti hanno letto la raccolta di racconti e venerdì porranno domande agli autori e all’editore Diego Delfino di Albenga.

A completare l’incontro, alcuni studenti del Liceo Musicale suoneranno, creando piacevoli interludi nel fluire dei discorsi.

Parte del ricavato della vendita del libro sarà utilizzato per acquistare un ipervisore per gli studenti ipovedenti del Liceo.