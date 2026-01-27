“Alassio di Venerdì”: Stefano Delfino presenta "Quei mandarini profumano ancora. C'era una volta... nella Riviera di Ponente"

Nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio, venerdì 30 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio”, si terrà la presentazione del volume Quei mandarini profumano ancora. C'era una volta... nella Riviera di Ponente di Stefano Delfino, raccolta di racconti pubblicata da Antea Edizioni. Ingresso libero.

“Quasi tutte le storie – sottolinea Lucia Barbera nell'introduzione del volume - si svolgono nell'incantevole terra di Liguria, un luogo ricco di bellezze naturali, tradizioni affascinanti e una cultura vibrante. In queste pagine troverete una varietà di racconti che esplorano la vita di gente comune le cui esperienze quotidiane si intrecciano con le sfide e le gioie della vita. Ma non è tutto: alcuni di questi racconti ci regalano uno sguardo unico su personaggi famosi visti attraverso gli occhi di chi vive in questo angolo di mondo. Queste interazioni tra il quotidiano e il celebre creano un affascinante contrasto, rivelando come anche le figure più note possano apparire diverse quando osservate da una prospettiva semplice e genuina. L'Autore ha cercato di raccontare non solo le loro storie, ma anche l'essenza di un territorio che attraverso i suoi profumi e i suoi colori riesce a ispirare la narrazione”.

"Caratterizzato da freschezza e originalità – scrive Roberto Trovato, già Presidente del corso triennale in Dams e della magistrale in Scienze dello Spettacolo all'Università di Genova - il volume presenta un autore maturo, concentrato su valori capaci di non far perdere al lettore la fiducia e la speranza in un futuro migliore. Di certo il libro rivela un serio impegno civile, perché tratta temidi spessore etico ma privo del tutto di didascalismi noiosi. Inoltre, grazie ad uno stile terso e pregnante, schietto e rapido, incisivo, limpido e tagliente con cui è scritto, Delfino schizza con notevole bravura i personaggi colti nel loro ambiente alle prese con piccoli e grandi problemi quotidiani".

Stefano Delfino. Giornalista, per oltre mezzo secolo a La Stampa, della quale per trent’anni è stato responsabile della redazione di Imperia, Stefano Delfino è stato anche corrispondente provinciale della Rai ed è stato eletto nella giunta regionale dell’Associazione Ligure Giornalisti, partecipando a quattro congressi nazionali della FNSI. Appassionato di teatro, dal 2002 al 2023 è stato direttore artistico del Festival di Borgio Verezzi, tra i più importanti d’Italia e alla cui organizzazione collaborava dal 1973, oltre ad essere stato l’ideatore della rassegna estiva del Teatro della Tosse ad Apricale. Per i suoi meriti culturali, gli sono stati assegnati il Premio Parasio e il Premio Cumpagnia de l’Urivu. È stato componente dei Comitati nazionali per i centenari del Premio Nobel a Giosuè Carducci e Teodoro Moneta. Ha scritto cinque libri di narrativa: Quel profumo di mandarini, Non soldi, ma cioccolato, Dundindei?, Quarti di luna, Era d’estate... e, insieme con altri autori, una decina di volumi, da Emilio Scanavino e C., sulla colonia di artisti di Calice Ligure, a quelli dedicati ai protagonisti della cultura della provincia di Imperia, di Diano Marina e di Cervo.