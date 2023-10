Arboscello (Pd): "La situazione della sanità ligure è lo specchio del fallimento della giunta Toti"

"Si sta concludendo l’iter che porterà il Piano Socio-Sanitario al voto in Consiglio Regionale, che sembra essere l’ennesimo libro dei sogni che rimarrà incompiuto. La realtà di oggi, come ha evidenziato la trasmissione Report di qualche giorno fa, è quella di uno stato di crisi cronico della sanità ligure e savonese e la totale inadeguatezza della giunta Toti". Ad affermarlo è Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"Vedere le immagini di ospedali che cadono a pezzi, di personale in difficoltà, di tagli ai servizi, di liste di attesa ormai fuori controllo, è la conferma che le critiche mosse in questi 8 anni a chi governa la Liguria erano più che fondate. La nostra Regione inoltre, rischia anche di vedere vanificate le ingenti risorse derivanti dal Pnrr sulla sanità. Una sanità pubblica sull’orlo del baratro, con colpevoli chiari, anche se il centrodestra continua a negarlo".

"Il mio impegno, è quello di non abbassare i riflettori su questo tema, ma anzi riprendere con nuova determinazione la battaglia di sempre, per una sanità pubblica di qualità, per la salvaguardia del diritto costituzionale alla salute per i savonesi, per il diritto dei tanti medici e operatori sanitari impiegati nel pubblico a lavorare in condizioni più dignitose", conclude Arboscello.