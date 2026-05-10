Cerimonia a Mauthausen, Arboscello: "Chi non è antifascista va contro la Costituzione"

Commemorazione a Mauthausen: il vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello ha partecipato oggi, in rappresentanza dell’assemblea ligure, alla Cerimonia internazionale per l’anniversario della liberazione del campo di concentramento, insieme alle delegazioni dell’ANED di Savona e Genova.

"Ho portato con me la memoria di chi ha perso la vita in modo atroce e inumano a causa di un regime totalitario ed efferato; la memoria di chi, con il proprio tributo di sangue, ha costruito la Repubblica e la Costituzione in nome della libertà e della democrazia, contro il nazifascismo", ha dichiarato Arboscello.

"Viviamo un momento storico di grandi contrapposizioni e i fatti avvenuti il 25 aprile lo hanno confermato: l’antifascismo non è anacronistico, l’antifascismo è nella nostra Costituzione - ha aggiunto - Da uomo delle istituzioni credo sia necessario abbassare i toni, da parte di tutti, in nome del dialogo. Serve però che l’antifascismo diventi un valore sostenuto con convinzione da tutti, a partire da chi ricopre cariche istituzionali".

Il vicepresidente del Consiglio regionale ha poi concluso: "Basta timidezza o balbettii: tutti gli italiani dovrebbero essere fieramente e convintamente antifascisti. Chi non lo fa va contro la nostra Costituzione e contro i valori fondanti del nostro Paese".