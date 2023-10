Savona, 100mila euro per la sicurezza del park di Piazza del Popolo: nuove luci e videosorveglianza

Una maggior illuminazione e telecamere nel parcheggio di piazza del Popolo grazie all’approvazione, da parte della giunta guidata dal sindaco di Savona Marco Russo, di una variazione di bilancio con la quale si prevede, tra gli altri, un intervento da circa 100mila euro con finalità di sicurezza e maggiore fruibilità.

"Il parcheggio di Piazza del Popolo è strategico, perché centrale e molto capiente ma, d’altro canto, è percepito come poco sicuro e ciò ne limita o ne scoraggia l’utilizzo - dice l’assessore alla mobilità Ilaria Becco - Per questo abbiamo previsto un intervento significativo di riqualificazione per rispondere alle esigenze che i cittadini ci rappresentano".

L'intera variazione al bilancio comunale ha visto coinvolta la somma di circa 185mila euro. La destinazione di tali fondi alla manutenzione straordinaria delle strade ha compreso i lavori sopra indicati.

Nello specifico verranno montate due nuove torri faro per migliorare l’illuminazione del parcheggio, l’illuminazione delle torri faro già esistenti sarà potenziata con l’installazione di nuovi proiettori a Led e, infine, verrà installata la videosorveglianza di tutta la zona di sosta.