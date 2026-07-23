Albenga: visita guidata e raccolta voti per la Chiesa di Santo Stefano di Massaro, sabato 25 luglio appuntamento a Bastia

Prosegue l'impegno del territorio ingauno a sostegno della campagna nazionale del FAI "I Luoghi del Cuore". Sabato 25 luglio, alle ore 18.00, la Chiesa di Santo Stefano di Massaro, nella frazione Bastia di Albenga, sarà protagonista di un'iniziativa aperta alla cittadinanza per promuovere la candidatura del sito e sensibilizzare sull'importanza della sua tutela



L'evento, organizzato dal Comitato Amici di Santo Stefano, insieme alla Confraternita della Santa Croce e alla Parrocchia della SS. Annunziata, prevede una visita guidata alla chiesa accompagnata dai volontari del FAI Giovani Albenga-Alassio.

Al termine è previsto un momento conviviale con aperitivo, durante il quale sarà possibile partecipare alla raccolta delle firme e dei voti a favore della candidatura della chiesa al censimento nazionale "I Luoghi del Cuore".

L'iniziativa si inserisce nella campagna sostenuta anche dal Comune di Albenga, che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a votare per i due beni candidati del comprensorio ingauno: la Chiesa di Santo Stefano di Massaro a Bastia e l'Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo a Salea.

I cittadini possono votare ai seguenti link: Oratorio dei Santi Giacomo e Filippo – Salea: https://fondoambiente.it/luoghi/oratorio-dei-santi-giacomo-e-filippo?ldc , Chiesa di Santo Stefano di Massaro – Bastia: https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santo-stefano-di-massaro-albenga-18082?ldc