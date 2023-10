Savona, presidio in Piazza Mameli per fermare la guerra in Medio Oriente: "Pace subito" (FOTO)

Queste le frase esposte su alcuni striscioni posizionati in Piazza Mameli nel presidio contro la guerra nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas. Diversi i savonesi presenti che hanno quindi detto no al conflitto sanguinario.

"Auspico ad un filo di speranza. La marcia insieme delle donne di Israele e Palestina e negli Stati Uniti tramite una comunità israeliana che ha richiesto un cessate il fuoco sono segnali forti che interpretiamo in maniera positiva" ha detto il presidente dell'Anpi provinciale Renato Zunino.

"Il presidio vuole ribadire che solo la Pace e il dialogo sono i soli strumenti per fare cessare tutte le guerre presenti ad oggi nelle varie parti del Mondo, in particolare il conflitto in Ucraina e nel sanguinoso e vile attacco provocato da Hamas contro Israele che ha provocato migliaia di morti innocenti" hanno spiegato gli organizzatori.