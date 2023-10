Sigarette e tabacco riscaldato, nelle bozze di finanziaria 10 centesimi in più a pacchetto

Sarà un aumento di circa 10 centesimi a pacchetto quello che interesserà le sigarette tradizionali e il tabacco riscaldato.

Stando alla bozza in circolazione infatti, come riporta l'agenzia ADN Kronos, la legge di bilancio interviene con degli aggiustamenti sull'impianto di riforma della tassazione dei tabacchi lavorati definito nella manovra dello scorso anno.

In particolare, un pacchetto di bionde si stima costerà fra i 10 e i 12 centesimi di euro in più. Mentre per il trinciato l'impatto potrebbe essere superiore: circa 30 centesimi per busta.

La manovra interviene anche sulla tassazione del tabacco riscaldato: da un lato confermando gli aumenti previsti nel 2024 e 2025 e, dall'altro, incrementandoli di un ulteriore punto percentuale nel 2026. L'impatto per i consumatori dovrebbe essere, secondo le stime, di 10 centesimi in più a pacchetto.

Infine, anche per le e-cig si adotterà una logica di tassazione pluriennale: aumenti dell'1% l'anno per il 2025 e il 2026 per i liquidi, sia con nicotina che senza.