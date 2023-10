Dalla Regione bando per 4 progetti nelle scuole dedicati all’agrobiodiversità

Continua l’impegno per tutelare e favorire la biodiversità in Liguria con il via libera in giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana, di un bando indirizzato alle scuole superiori con priorità agli Istituti agrari per la realizzazione di attività relative alla valorizzazione della biodiversità agraria.

“L’idea nasce dal progetto 'PromoBiodiversitàLiguria' con fondi statali – spiega il vicepresidente Alessandro Piana – a cui desideriamo rispondere con la realizzazione di 4 progetti nei 4 ambiti provinciali liguri da parte di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore o Istituti Tecnologici Superiori liguri. Le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti da parte delle scuole sono pari complessivamente a 36.600 euro. Invitiamo dunque ciascun Istituto a presentare un unico progetto intitolato 'ricerca l’Agrobiodiversità Ligure' che preveda attività di informazione, ricognizione, raccolta dati, elaborazione e divulgazione con una giornata riassuntiva nel 2024. Le diverse azioni si potranno realizzare in raccordo con la Regione che metterà a disposizione anche un portale regionale per l’inserimento dei dati ottenuti”. Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse entro le ore 24 del 24 novembre 2023 e maggiori informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale e sul portale dedicato all’agricoltura www.agriligurianet.it