Asl2, 12.000 ingiunzioni a persone risultate prive dei requisiti per l'esenzione dal ticket

Proseguono i controlli dell'Asl2 sulle esenzioni ticket per gli anni che vanno dal 2016 al 2019. In una prima tranche emersa dai controlli è risultato che i casi di esenzione tramite autocertificazione per prestazioni sanitarie specialistiche e farmaceutiche, senza che i titolari ne avessero i requisiti, sono 9263.

I verbali di contestazione e violazione amministrativa sono relativi agli anni 2017 e 2018. Di questi 600 non pervenuti a destinazione a causa degli indirizzi errati dei destinatari. Una seconda tranche, per gli anni 2016 e 2017 riguarda 3.500 ordinanze di ingiunzione, delle quali 500 non pervenute a destinazione a causa degli indirizzi errati dei destinatari. Per questi 1.100 destinatari ai quali non è arrivata la notifica è previsto l’invio della documentazione ai singoli Comuni.

A breve l'Asl2 procederà inoltre all’invio dei verbali di contestazione e violazione amministrativa per le dichiarazioni non veritiere relative all’anno 2019. Si tratta di controlli che sia l'Asl per i ticket, come i Comuni per Tari o Imu non pagata, sono previsti dalla legge per casi di quegli utenti Asl che, vuoi per malafede, vuoi per errore hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento ticket, su prestazioni sanitarie e o farmaceutiche, dopo aver autocertificato una condizione risultata “non corrispondente”.

“E' un atto obbligatorio disposto dalla legge , il D.M. 11/12/2009 – spiega l'Asl2 - che dispone verifiche obbligatorie da parte delle Aziende Sanitarie Locali in relazione alla sussistenza del diritto agli assistiti all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito".

Negli anni 2016 i ricavi da ticket per prestazioni specialistiche, diagnostica , analisi, Pronto soccorso e altre prestazioni sono stati di 9, 6 milioni di euro, nel 2017 circa 9,6 milioni, nel 2018 e nel 2019 circa 9,4 milioni.