Albenga, potature delle magnolie in via Patrioti

Continua la manutenzione del verde pubblico cittadino. Oltre alla piantumazione di nuove palme sul Lungomare, in piazza del Popolo e piazza Matteotti, continuano gli sfalci e le potature.

In particolare in questi giorni si sta provvedendo alla potatura delle magnolie in via Patrioti. Il piano delle potature prosegue, infatti, con interventi a 360° su tutto il territorio.

L’assessore Giovanni Pollio afferma: “Ringrazio gli uffici e gli operatori della ditta specializzata per il lavoro che stanno portando avanti a 360° su tutto il territorio. Albenga è una città che ha moltissime aree verdi e, attraverso una turnazione serrata continuiamo a occuparci della sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Contestualmente come amministrazione ci stiamo occupando anche della sistemazione dei marciapiedi danneggiati dalle radici delle magnolie”.