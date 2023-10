Savona: torna la rassegna annuale di incontri sull’apprendimento con Faber e Progetto Logos

Torna, nella sua prima edizione post-Covid, la rassegna annuale di incontri sull’apprendimento "Savona per la Scuola", a cura dello Studio socio-pedagogico "Faber" e di Progetto Logos, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 ottobre.

Nella prima giornata, a partire dalle ore 16, si parlerà di: "Alto Potenziale Cognitivo e 'Giftedness'" con la dott.ssa Sabrina Krenn, esperta in processi formativi, orientatrice e Tutor Bes, DSA e Gifted; "Motivazione e vita scolastica" con la dott.ssa Giulia Musso, psicologa esperta in cambiamento del comportamento; "Nutrizione e apprendimento" con la dott.ssa Beatrice Mariano, biologa nutrizionista; "Digitale e competenze cognitive" a cura della dott.ssa Lorenza Saettone, filosofa, PhD in Robotica presso l’Università di Genova; ospiti d’eccezione: CoderDojo Savona - chi siamo e cosa facciamo?

Nella seconda giornata, a partire dalle ore 9.30 fino alle 13, si parlerà di: "Alto Potenziale Cognitivo: PDP e gestione in classe" con le dott.sse Barbara Sbragi, psicologa dello sviluppo, e Sabrina Krenn; "Disagio giovanile a scuola" a cura della dott.ssa Giulia Musso; "Disturbi alimentari nello sviluppo" con la dott.ssa Beatrice Mariano; "Digitale e dipendenza" con la dott.ssa Lorenza Saettone.

"In questi tempi di formazione a distanza, riuscire ad organizzarla in presenza è per noi molto importante perché ci permette di accogliere non solo insegnanti, educatori e professionisti ma anche genitori" spiegano dallo studio Faber.

Gli incontri si svolgeranno presso “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona. per info e prenotazioni rivolgersi a Sabrina, tel. 346.4080002. Il costo di una giornata è di 30€, 50€ per entrambe.