Ancora maltempo, allerta gialla sulla costa per temporali e piogge diffuse

Arpal ha emesso l'allerta gialla e arancione per temporali e piogge diffuse sulla Liguria. Questa la situazione per le prossime ore: allerta gialla idrologica e per temporali dalle 18 di oggi, giovedì 26 ottobre, sulle zone B, C, E (centro, levante e versanti padani di levante). Seguirà l'allerta arancione sulla zona C dalle 21 di oggi, sui bacini piccoli fino alle 6 e sui medi e grandi fino alle 10 di domani, venerdi’ 27 ottobre. Allerta gialla fino alle 15 sui bacini medi e grandi della zona C.

Sulle zone B ed E l’allerta gialla si concluderà alle 6 sui bacini piccoli e alle 10 sui bacini medi e grandi. Arpal ricorda che l’arancione è il massimo livello di allerta per i temporali.

L’avvicinarsi di un fronte atlantico porta ad un nuovo peggioramento dello scenario sulla Liguria. Dal pomeriggio si attende un aumento dell’instabilità con fenomeni temporaleschi, localmente anche persistenti dalla serata, sul Centro-Levante della regione, più marcato nelle zone interne.

Date le piogge previste, la saturazione del territorio e i livelli idrometrici ancora superiori all'ordinario, in particolare sui maggiori corsi d'acqua del Levante (Entella, Vara, Magra), sono attese nuove rilevanti risposte dei bacini idrografici, in particolare sulla zona C. Si ricorda che in corrispondenza degli scrosci più intensi, potranno aversi risposte repentine del reticolo idrografico minore e in particolare nelle zone urbanizzate.

Il passaggio della perturbazione sarà associato a un deciso rinforzo della ventilazione meridionale con venti in prevalenza da sud-ovest di burrasca o di burrasca forte, anche rafficati. Ciò porterà un marcato e rapido aumento del moto ondoso con mareggiate anche intense nel corso dell’evento.

Ecco l'avviso meteorologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni: oggi, giovedì 26 ottobre, dal pomeriggio piogge a carattere sparso a Ponente, diffuso a Levante con intensità fino a moderata su AB, forte su CE dove i quantitativi cumulati raggiungeranno in serata valori significativi o elevati. Le piogge saranno associate a rovesci temporaleschi anche di forte intensità, altamente probabili su BCE; possibili fenomeni localmente stazionari e persistenti su C. Venti da Sud-Ovest fino a 70-80km/h in serata con rinforzi e raffiche sui crinali di CE e sui capi esposti di A. Mare agitato, mareggiata di Libeccio su BC la sera.

Domani, venerdì 27 ottobre, fino alle prime ore del mattino precipitazioni di intensità fino a forte anche a carattere di temporale su tutte le zone, in particolare su BCE dove la probabilità di fenomeni forti risulta elevata; possibili fenomeni localmente stazionari e persistenti su C. Cumulate a fine evento elevate su C, significative su E. Venti fino a 70-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 120km/h sui crinali di BE. Mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste la sera con onda lunga fino a 9-10s.

Sabato 28 ottobre, venti forti sui capi esposti di A. Moto ondoso in scaduta con mareggiate di Libeccio, anche intensa nella notte su C.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.