Osiglia, bambino cade da un muretto: trasportato in elisoccorso al Gaslini in codice rosso

Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Osiglia, in località Ripa, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di circa otto anni.

L’allerta ai soccorsi è partita poco prima delle 17.30. Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe precipitato da un muretto per cause ancora in fase di accertamento: la dinamica dell’accaduto non è stata però al momento chiarita con precisione

Immediato l’intervento dei sanitari: sul luogo dell’incidente sono giunti l’automedica, i volontari della Croce Verde di Murialdo e l’elisoccorso "Grifo".

Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, il bambino, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova a bordo dell’elicottero