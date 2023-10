Gestione gattile delle Albissole, l'associazione Rifugio A-Mici subentra ad Enpa: "Diventerà un rifugio dove trovare cibo, cure e tante coccole"

Il progetto dell'associazione "Rifugio A-Mici delle Albissole" prende forma: "Con grande soddisfazione comunichiamo il subentro ad Enpa nella gestione dell’ex gattile di Albissola Marina che, trasformato, ristrutturato ed ovviamente regolarizzato sotto il profilo urbanistico-amministrativo e sanitario, diventerà per tutti i nostri A-Mici che ne avranno bisogno un rifugio sicuro dove trovare cibo, calore, cure e tante tante coccole".

"Ringraziamo l’impegno dei nostri soci fondatori e dei volontari, ma soprattutto della cittadinanza delle Albissole che ci ha sempre dimostrato grande vicinanza e collaborazione, soprattutto i 2.000 cittadini che sottoscrivendo, ormai mesi fa, la petizione da noi lanciata per salvare la struttura e mantenerla nello storico sito in cui era nata, oltre vent’anni fa, grazie all’impegno e alla pervicacia di Pia ed Elda, non ci hanno fatto sentire soli e ci hanno fornito il sostegno per portare avanti un progetto che, in alcuni passaggi, sembrava davvero impossibile da realizzare".

"Grazie anche all'amministrazione comunale di Albissola Marina la quale, fermo ovviamente il nostro impegno per regolarizzare celermente la struttura sotto ogni profilo, ci ha garantito il rinnovo delle convenzioni e degli accordi necessari per rimanere in loco", proseguono dall'associazione.

"Non in ultimo ringraziamo la signora Silvia Santini, presidente di Enpa. Savona, la quale, superati i primi momenti di tensione, essenzialmente dovuta alla reciproca incapacità di gestire la comunicazione tra le parti, ci ha dimostrato e garantito non solo quella disponibilità senza la quale non saremmo mai arrivati al risultato oggi ottenuto, ma anche un appoggio per affrontare le eventuali difficoltà che si dovessero presentare in futuro".

"Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto ed ai quali, per il benessere di tutti gli A-Mici che speriamo di poter aiutare, chiediamo di continuare a farlo seguendo il nostro profilo sociale sul quali pubblicheremo tutti gli aggiornamenti e le nostre iniziative", concludono dall'associazione.