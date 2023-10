I pietresi Gaia De Giorgi e Davide Gavini, dalla scuola del Barone Rampante ai Teatri Stabili italiani

“Sono molto felice e orgogliosa - afferma la Presidente prof. ssa Marcella Rembado - che talento, passione, ma anche studio, dedizione e fatica, siamo stati premiati e quello del teatro, che inizialmente era solo un gioco serio e meraviglioso si sia trasformato per alcuni in una vocazione e diventi un giorno una professione. È bellissimo che Barone Rampante resti sempre uno spazio protetto, di bellezza e di virtù, aperto a tutti, che non può prescindere da quella che soprattutto è la valenza didattica ed educativa del teatro, ma che, ogni tanto, veda anche realizzarsi dei sogni”.

In questi giorni poi è in corso la definizione di una ulteriore collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi mirata a promuovere e sostenere anche economicamente, grazie ad un piccolo finanziamento statale, la partecipazione dei ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti a Borgio Verezzi ai corsi della Scuola di Teatro del Barone Rampante, intesa appunto come centro socioeducativo e di intrattenimento per minori.