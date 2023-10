La minoranza consiliare a Savona chiede una commissione sulla sanità. Grande Liguria: "In passato membri dello stesso partito discutevano nelle sezioni o nei circoli"

"Che tra i partiti che compongono la maggioranza in Regione e i rappresentanti locali dei partiti stessi ci fosse un netto distacco, qualche dubbio lo avevamo. Dubbi oggi fugati dalla richiesta di una commissione sulla sanità fatta dai partiti di centrodestra che compongono il gruppo più numeroso in minoranza a Savona". Così, attraverso una nota stampa, il direttivo provinciale di Grande Liguria.

"In passato, quando si faceva politica, questi chiarimenti che oggi richiedono i partiti savonesi che compongono il centrodestra venivano discussi nelle sezioni o circoli in quanto chi era governo in Regione o altrove era un membro del partito stesso, per cui la discussione avveniva a porte chiuse: ovvero i panni sporchi venivano lavati in famiglia come si suol dire - prosegue la nota - oggi che la politica locale viene estromessa anche dalla discussione sul da farsi sono costretti a chiedere chiarimenti, per esempio sulla sanità, ai loro superiori tramite una commissione consigliare. Per chi non lo avesse capito, anche coloro che hanno ruoli a livello locale oggi più che mai non contano nulla. Sono diventati comitati elettorali punto e basta".