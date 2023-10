Sinistra Italiana a congresso provinciale, Sparso: "Il rigassificatore prima che un progetto è un fatto di arroganza politica”

Si intitola “La vita che verrà” il terzo congresso provinciale di Sinistra Italiana in vista di quello nazionale, in programma dal 24 al 26 novembre. Ad aprire i lavori questa mattina, alla Sms Serenella delle Fornaci a Savona, il coordinatore Walter Sparso, con una relazione che ha toccato temi internazionali e nazionali come la guerra a Gaza, la globalizzazione, il lavoro precario e mal pagato, il pubblico impiego, l'ambiente e il sistema sanitario, per passare a quelli territoriali come la carenza delle infrastrutture e i grandi temi del rigassificatore e del termovalorizzatore.

“Il rigassificatore prima che un progetto è un fatto di arroganza politica- ha detto Sparso- indisponibilità al confronto tipico del modo di fare politica di questa giunta e di questo presidente della regione. In questo quadro assistiamo allibiti, oltre al rigassificatore e al consumo di suolo della costa, a dichiarazioni irresponsabili sulla possibilità di realizzazione di un termovalorizzatore, senza alcun confronto, in Val Bormida, e le solite pressioni per attività propedeutiche all'apertura di una miniera di titanio nelle zone cornice della più grande area naturalistica Ligure, il parco regionale del Beigua, sito dell'Unesco. Credo si sia perso il contatto con la realtà”.

Due le mozioni presentate al Congresso da sottoporre al voto dei delegati, quella della maggioranza “Dritti al futuro” e una seconda mozione “Serve un'alternativa per costruire la Sinistra” proposta dalla minoranza.

“Il nostro congresso ha questo bellissimo titolo perché la Vita che ci verrà è proprio l'obiettivo che ci poniamo – afferma la presidente nazionale di Si Gabriella Branca - sia dal punto di vista ambientale sia della giustizia sociale. Abbiamo due mozioni; nell'ambito del nostro partito ne è stata avanzata una dalla maggioranza, molto articolata quasi 70 pagine con un programma molto vasto che riguarda tutti i temi fondamentali della nostra vita, del lavoro, della salute e dei diritti fondamentali. Poi c'è una mozione alternativa proposta da alcuni nostri compagni e compagne”.

Molti gli interventi tra i quali quelli dei sindacati, Cgil e Uil, dei sindaci Russo e Isetta, di Anpi, Arci e altri Pd, Verdi.

Sono stati eletti come delegati al congresso regionale Valter Sparso, Gabriella Branca assessore a Savona, Nadia Ottonello Vice sindaco di Quiliano e Consiliera Provinciale, Luigi Lanza consigliere comunale di Savona, Marco Chiriaco consigliere comunale di Roccavignale, Carlotta Armellino, Selene Tagliafico, Andrea Bruzzone consigliere comunale a Quiliano, Dilvo Vannoni, Franca Ferrando. Delegati al congresso nazionale Branca, Sparso e Lanza.