Consiglio di Stato, nuovo consigliere Eugenio Tagliasacchi, è stato giudice in Tribunale a Savona

34 anni, laureato in Giurisprudenza, magistrato ordinario, dal 2018 ha svolto il ruolo di giudice civile in Tribunale a Savona ed è stato Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

"È per il nostro Tribunale motivo di orgoglio avere annoverato tra i nostri Giudici il dottor Tagliasacchi. Primo ligure, per di più in giovane età, a vincere il prestigiosissimo concorso pubblico per accedere a Palazzo Spada" ha detto la presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo.