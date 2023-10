Dalla Calabria per raccontare i beni confiscati alle mafie

La scorsa settimana Giovanni Impastato ha raccontato alle scuole del ponente savonese la lotta contro cosa nostra del fratello Peppino. In questi giorni è ospite Raffaella Conci la vicepresidente della cooperativa Terre Joniche che lavora i terreni confiscati all''ndrangheta a Isola Capo Rizzuto.

I prodotti delle cooperativa conferiscono nel consorzio Libera Terra, marchio che può essere trovato sugli scaffali delle botteghe dell'equosolidale e dei supermercati COOP. Ieri Raffaella ha incontrato ad Albenga sia i ragazzi del comprensivo Albenga 1, sia gli studenti dell'Ente Ligure di FOrmazione.

Oggi 31 ottobre è il turno degli studenti dell'istituto alberghiero del Nuovo polo scolastico di Finale Ligure. Ragazzi che stasera cucineranno e serviranno a tavola i prodotti di Libera Terra nella cena organizzata presso la sala dell'Alberghiero Migliorini.

"Evento particolarmente significativo - spiega Luca Losio, responsabile del Progetto Per questo mi chiamo Giovanni - un fumetto per la legalità - perché permette ai futuri ristoratori del nostro territorio di capire l'importanza di sapere la provenienza di quello che servono in tavola. Il consumo consapevole è il futuro di un mondo più sano e più giusto".