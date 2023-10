Nasce il Comitato Civico "Insieme per Quiliano": "Soluzioni concrete per risolvere i problemi del comprensorio"

Un gruppo di cittadini ha dato vita al Comitato Civico "Insieme per Quiliano", che si propone di denunciare criticità e problemi che da anni investono la nostra città e tutto il nostro comprensorio per sollecitare soluzioni concrete.

"Vogliamo diventare un punto di incontro per opinioni e punti di vista, anche diversi, al fine di creare un dialogo costruttivo che porti al miglioramento del territorio. L'obiettivo è creare le condizioni per individuare le scelte migliori per la soluzione dei problemi di Quiliano e di tutte le frazioni", spiegano i membri del Comitato.

"Purtroppo, ormai da anni, le amministrazioni succedutesi non hanno trovato soluzioni adeguate alle problematiche cittadine, né proposte per migliorare la qualità della vita e della promozione turistica del territorio comunale. Al contrario, la qualità della vita, negli ultimi decenni, è peggiorata: basta ricordare le carenze emerse nei servizi, in campo sanitario, in dotazioni commerciali e per quanto riguarda le utenze".

"Assistiamo, inoltre, ad ulteriori ridimensionamenti, come la chiusura della casa di riposo per gli anziani, senza dimenticare i recenti gravi eventi di criminalità, furti e danneggiamenti di beni privati che hanno portato alla ribalta il problema della sicurezza", proseguono.

"Il comprensorio comunale è caratterizzato da un vasto territorio agricolo e boschivo che si presta ad una importante accoglienza turistica, inoltre il comune di Quiliano ospita importanti siti ed attività industriali ed artigianali, che necessitano urgentemente di un miglioramento dei collegamenti viari tra Quiliano e le sue numerose frazioni e di cure degli alvei dei suoi torrenti".

"Presto saremo presenti con iniziative ed incontri sul territorio per dare maggiori informazioni sul nostro programma, al cui primo punto c'è la volontà di raccogliere pareri,opinioni e proposte su necessità comune e singole del territorio. Per ulteriori informazioni o segnalazioni vi invitiamo a seguire la pagina Facebook “Insieme per Quiliano”, oppure a scriverci a insiemeperquiliano@gmail.com con", concludono dal Comitato "Insieme per Quiliano".