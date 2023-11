Consiglio comunale a Savona, il gruppo (Pd): "Approvati 100 mila euro per l'intervento sul parcheggio di Piazza del Popolo"

"Oggi nel corso del Consiglio Comunale era prevista la presentazione della sesta variazione di bilancio. Variazione che, oltre alcuni riassesti tecnici e la presa d’atto di un aumento dei fondi per disabilità e inclusività, presenta un importante aumento di 190 mila euro per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e di 185 mila per la manutenzione straordinaria delle strade comunali". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo Pd in Consiglio comunale a Savona.

"Da sottolineare che una parte di questi nuovi fondi previsti per la manutenzione serviranno a realizzare un importante intervento di maggior illuminazione e videosorveglianza del Parcheggio di Piazza del Popolo - prosegue la nota - Un intervento che riteniamo importante per rendere uno dei parcheggi principali della nostra città accessibile in sicurezza a tutte le ore".