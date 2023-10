Ospedale Albenga, Gratarola su riapertura Ppi h24: "Aspettiamo indicazioni dal Ministero"

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola è intervenuto nella seduta odierna del Consiglio regionale su richiesta del consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno).

Il dibattito è scaturito a seguito del ritiro da parte di Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) di due ordini del giorno sull'ospedale di Albenga, nei quali chiedeva di avere almeno un Punto di primo intervento, un Punto di primo soccorso e di implementare la richiesta di deroga al Ministero della Sanità per avere un punto di gestione delle emergenze h24.

Mai aveva motivato il ritiro in quanto i due ordini del giorno, che erano stati presentati in aprile, sono superati dalle iniziative successivamente assunte in merito dalla giunta.

"La giunta - ha dichiarato l’assessore Gratarola - ha garantito l'impegno a prevedere presso l'ospedale di Albenga il punto di primo intervento H12, che è stato esteso nel periodo estivo, e i numeri ne hanno dimostrato la necessità e l'efficacia".

L’assessore ha aggiunto di avere verificato personalmente la situazione: "Fra tutte le ambulanze che hanno orbitato in quel Punto di primo intervento, un numero veramente piccolissimo è stato dirottato all'ospedale di Santa Corona, quindi la scelta che ha fatto il 118 circa l'invio delle ambulanze è stata corretta".

Gratarola, circa le richieste di deroga relativamente al piano Socio Sanitario, ha concluso: "Sono state mandate al Ministero richieste anche per avere qualche indicazione in più, perché l'utilizzo h24 di tutti i Ppi è un argomento caldo a livello nazionale, ma al momento non abbiamo ancora ulteriori aggiornamenti".