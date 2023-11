Albisola, rinnovato il cda della Croce Verde: nuovo presidente Emmanuele Pescio

A seguito delle elezioni che si sono tenute nella sede della Croce Verde di Albisola Superiore, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2026.

E' stato quindi nominato un nuovo cda con il neo presidente che è Emmanuele Pescio e succede allo storico numero uno della pubblica assistenza Vilderio Vanz, in carica dal giugno 2010, in servizio da più di 50 anni.

Ecco il nuovo cda:

Presidente: Emmanuele Pescio

Vicepresidente: Marco Roselli

Segretario: Alex Nuara

Cassiere: Luca Proto

Economo: Giorgio Baiocco

Consigliere: Anna Bertolotto

Consigliere: Vincenzo Fermiano

Consigliere: Marta Parodi

Consigliere: Debora Siccardi

"Il Presidente, il CdA, i Volontari e i Soci desiderano ringraziare affettuosamente Vilderio Vanz, storico presidente della Croce Verde, in carica ininterrottamente dal 2010 al 2023, per l'impegno e l'attività svolta in tutti questi anni" dicono.