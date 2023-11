Piana Crixia, cittadini in protesta per il nuovo ripetitore in località Cheilini: "Da chi è stato autorizzato?"

Cittadini in protesta a Piana Crixia. Il motivo del contendere? Il nuovo traliccio per la trasmissione delle radiofrequenze, alto 26 metri, installato in località Cheilini, a poca distanza da quello già esistente.

"In base a quale normativa, ovvero il Piano Comunale Radiofrequenze, é stato autorizzato?", si chiedono i residenti.