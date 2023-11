Mareggiata a Celle, ordinanza di chiusura al transito dei veicoli nel centro: proseguono gli interventi sul Ghiare

Definito il Centro storico come area topografica stradale delimitata a nord dalla Via Aurelia (da levante a ponente rispettivamente Via Arecco, Via Poggi, Via Matteotti), a sud dagli arenili prospicienti il Lungomare C.Colombo, a levante dal confinante Lungomare Crocetta, terminante a ponente con Piazzetta S.Sebastiano e costituita dalle seguenti vie: Aicardi-Degli Archi-Boagno-Ciambrini-Lungomare Colombo-Consolazione-Piazza Costa-Vico Ferri-Figuccio-Ghiglino-Montegrappa-Pescetto-Via Poggi (tratto sito a margine, lato mare della S.P. n.1 Aurelia dall'accesso carraio della ex Biblioteca civica sita in Via Poggi n.1, sino al muretto che delimita la proprietà del civ. n.15 e che include lo stabile al numero civ. 49) -Piazza del Popolo-Prati-IV novembre-S.Antonio-Piazzetta Sebastiano-Piazza Sisto IV.