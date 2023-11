Mareggiata a Varazze, prolungata l'ordinanza di chiusura di moli e lungomare Europa

"Prestare molta attenzione e rispettare i divieti imposti. Grazie alla protezione civile per il lavoro che svolgono", dice il primo cittadino varazzino.

Ieri il mare in alcuni punti ha sbattuto contro il muraglione della passeggiata ed è arrivato fino sull'Aurelia. Fortunatamente non si sono venuti a creare grossi danni se non un allagamento nello scantinato dell'hotel Milton e nel garage del condominio vicino.