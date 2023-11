Rilascio di emissioni, la provincia diffida la vetreria Etrusca di Altare

Emissioni non conformi alle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): la provincia di Savona diffida la vetreria Etrusca di Altare. Il provvedimento, scattato a seguito di un sopralluogo da parte di Arpal, ha accertato il rilascio di emissioni, in particolare dall'elettrofiltro e dall'impianto di desolforazione.

L'azienda dovrà provvedere, al fine di garantire la massima efficienza del catalizzatore asservito all'impianto SCR, ad un programma di manutenzione che, con frequenza almeno semestrale, verifichi lo stato di efficienza dell’elettrofiltro e del sistema di desolforazione.

La diffida emessa dalla provincia di Savona segna l'inizio di un procedimento che potrebbe portare alla sospensione dell'autorizzazione, nel caso in cui l'azienda continui a non rispettare le prescrizioni vigenti e le disposizioni contenute nel provvedimento.

Sebbene non siano state riscontrate situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il provvedimento è stato preso per garantire la massima efficienza dei dispositivi di controllo dell'inquinamento.