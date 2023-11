Savona, Pensiero Critico: "Rigassificatore e passeggiata in legno di via Nizza, due progetti destinati al fallimento"

Il comitato Pensiero Critico scrive al sindaco di Savona Marco Russo, al presidente della Regione Giovanni Toti e all'Autorità Portuale: "Sono trascorsi soltanto 5 anni dalla “storica” mareggiata del 2018 che spazzò via stabilimenti balneari, tratti di Aurelia, dighe foranee e interi porti come quello di Rapallo. A distanza di un lustro siamo nuovamente a contare i danni di una nuova mareggiata che, sebbene di minor intensità, dovrebbe far comprendere a chi progetta e approva interventi sulla costa, che eventi metereologici ritenuti un tempo 'storici' debbano oggi ritenersi nella norma".

"Il pensiero va indubbiamente a due progetti che per noi savonesi, gente che conosce il mare, sono destinati al fallimento: la passerella in legno adagiata sulla spiaggia prevista all'altezza di via Nizza e il rigassificatore. Per quanto riguarda la passerella vorremmo appellarci al sindaco Russo affinché, dinanzi all'ennesima dimostrazione di forza da parte del mare, cestini definitivamente un intervento che è destinato a distruzione certa, con conseguente spreco di denaro pubblico".

"In merito al rigassificatore ci risulta che ad oggi nessun tecnico di Snam abbia fornito le dovute garanzie circa la resistenza della Golar Tundra ad operare in condizioni meteomarine come quelle appena verificatesi. In tal caso però il fallimento comporterebbe conseguenze ben peggiori di un mero spreco di capitali. Cosa hanno da dire a riguardo i tecnici Snam e il governatore Toti?", concludono dal comitato.