Alassio, al via il primo lotto di interventi per riqualificare Passeggiata Cadorna

Avranno inizio mercoledì 8 novembre i lavori di riqualificazione della Passeggiata Generale Luigi Cadorna, ad Alassio, con il primo lotto che prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto, ormai vetusta e usurata, con una nuova pavimentazione in basole di arenaria, e l'ammodernamento della rete di raccolta delle acque bianche.

In concomitanza con lo svolgimento dei lavori, si è ritenuto opportuno, dato anche il periodo stagionale, di interdire il transito carraio sulla Passeggiata Cadorna dalla svolta dalla Via Piave sino alle aree di cantiere di Piazza Andrea Doria.

Il progetto definitivo-esecutivo, a firma del Geom. Luca Corciulo e del Geom. Giuseppe Pollio del Comune di Alassio, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 09/12/2022 e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato dalla società Vinai Renato srl con sede in Orco Feglino (SV). Per la realizzazione dei lavori la suddetta società ha offerto un ribasso del 6,28% sull’importo a base di gara di € 311.759,90 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 8.376,31, per una somma complessiva offerta pertanto di € 300.557,69 al netto del ribasso di gara, oltre oneri fiscali.

L’opera viene interamente finanziata, come constatato con determinazione dirigenziale n. 848 del 15/12/2022, per l’importo di € 400.000,00, somme a disposizione e oneri fiscali compresi, con risorse di bilancio imputate sul capitolo di intervento n. 2701306 “Riqualificazione Passeggiata Cadorna -Primo lotto”. I lavori hanno contrattualmente una durata di 120 giorni naturali e consecutivi.

“Con la riqualificazione della Passeggiata Cadorna – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati - diamo il via ad un altro grande progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, che si aggiunge a quelli appena conclusi e a quelli attualmente in corso. Un progetto destinato a rendere la nostra città sempre più accogliente per cittadini e turisti, andando a valorizzare il lungomare del nostro storico Borgo Coscia, una delle zone più suggestive di Alassio”.

“L'Amministrazione e gli Uffici comunali di Alassio – dichiara Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - sono impegnati in questi mesi in progetti davvero importanti, che stanno andando a riqualificare e a rendere più belle molte aree della nostra città. Dopo Piazza Airaldi e Durante, ecco che prendono il via i lavori per la nuova pavimentazione di Passeggiata Cadorna, sul nostro splendido lungomare. La realizzazione dell'opera è stata impostata a blocchi funzionali e nel progetto complessivo che andremo a realizzare abbiamo anche in previsione la piantumazione di alcune palme, che renderanno ancora più gradevole la Passeggiata”.