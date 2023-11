Cimiteri Albenga, lavori di manutenzione e cura del verde

Continuano gli interventi continui si manutenzione ordinaria e straordinaria e di cura del verde e sfalcio erba nei cimiteri del territorio comunale di Albenga.

Afferma il consigliere delegato alle manutenzioni Raiko Radiuk: "I cimiteri del comune di Albegna non sono mai stati così in ordine e non sono mai stati così puliti. Questo dato è sotto gli occhi di tutti ed è frutto di un lavoro costante degli operai e in particolare del caposervizi dei cimiteri Manuel Venturelli. Credo che tutti i cittadini hanno potuto notare, in particolare per la ricorrenza di commemorazione dei defunti ma non solo, il grande lavoro e l’attenzione riposta su questo tema".

"Spiace che qualcuno voglia continuare a speculare su ogni argomento mentendo anche di fronte all’evidenza. Come Amministrazione continueremo sempre ad impegnarci e lavorare. I fatti sono la migliore risposta", conclude Radiuk.

A fare il punto è poi Mirco Secco consigliere delegato ai cimiteri: "L’attenzione dell’amministrazione Tomatis alla gestione dei cimiteri è quanto mai alta. Mi sono sempre attivato per fare in modo che, nei nostri cimiteri, fossero portate avanti opere di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria che, prima della nostra amministrazione, da tempo non avvenivano. Ringraziare il caposervizi dei cimiteri Manuel Venturelli per l’impegno costante per far fronte a tutte le necessità che emergono".

Nel cimitero di Lusignano, uno dei principali interventi è stato il restauro della facciata esterna mediante lavori di tinteggiatura. I cancelli d'ingresso sono stati riverniciati con smalto. Infine, per garantire la durabilità e la sicurezza del camposanto, sono state eseguite alcune rasature sulle murature ammalorate.

Nel cimitero di San Fedele il cancello d'ingresso è stato oggetto di lavori di tinteggiatura con smalto. Inoltre, sono state verniciate le inferiate della cappella dei martiri della Foce, contribuendo a mantenerne l'integrità e l'estetica.

L'attenzione si è estesa anche al cimitero di Salea, dove i cancelli d'ingresso sono stati riverniciati con smalto, assicurando che gli accessi siano in ottime condizioni.

Nel cimitero di Leca gli sforzi sono stati rivolti al ripristino delle tombe nel campo militare, attraverso verniciatura e rasature. Inoltre, è stata creata una nuova pavimentazione con piastrelle in cemento nelle serie 2000 e verniciate le pareti di queste strutture. I lavori hanno previsto anche la rasatura e la tinteggiatura dell'ossario comune.