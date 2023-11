"Proteggiamo il mare", l'esperienza di due socie di Assonautica: il 9 novembre un incontro a Savona

Giovedì 9 novembre alle ore 17 presso il Museo del Mare di Savona, Via Caboto 2, si parlerà del nostro mare e di ciò che ognuno può fare per salvaguardarlo.

Giuliana Peluffo e Marta Peragallo, socie di Assonautica, illustreranno le loro esperienze attraverso immagini e video. Azioni di gruppo, azioni individuali, anche piccoli gesti, tutto ciò che può contribuire a cambiare rotta, ad imparare a prendersi cura del mare.

Organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici del Nautico Leon Pancaldo, l'evento è adatto ai bambini. Non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per iniziare ad occuparci della salute del mare.

Ingresso gratuito. Per info: Marcella tel. 3475737910 – Giuliana tel. 3290089797.