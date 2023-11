Cairo, trasloco medici di famiglia: Cairo in Comune lancia una petizione

Trasferimento dei medici di medicina generale: il gruppo di opposizione Cairo in Comune lancia una petizione per chiedere "un'ubicazione per gli ambulatori più facilmente raggiungibile dalle persone anziane, fragili e sole".

L'iniziativa ha preso il via alla luce del progetto di trasloco da corso Dante ad una zona più periferica, come corso Brigate Partigiane. Lo scorso 6 ottobre, i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi avevano depositato un'interrogazione.

"Chiediamo all'amministrazione comunale, per quanto possibile, di verificare la possibilità di individuare assieme ai medici, nel rispetto della loro autonomia processiona, una location più comoda per la collocazione degli studi", commentano dal gruppo di opposizione.

"Nel caso non fosse possibile, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire a sostegno degli utenti più fragili che abbiano difficoltà a spostarsi dal centro in una zona decentrata, magari con un servizio di trasporto gratuito", concludono dall'opposizione.

Il comune per tutta risposta, sarebbe disposto a mettere a disposizione due locali all'interno di Palazzo di Città, nonché a proporre un servizio navetta per agevolare l'accesso alla nuova sede.