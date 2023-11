Trasloco medici di famiglia, Cairo in Comune propone i locali dell'ospedale

Il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha presentato una nuova interrogazione per chiedere delucidazioni sul trasferimento dei medici di famiglia da corso Dante Alighieri a corso Brigate Partigiane. Questa nuova location, ritenuta decentrata rispetto alla sede attuale, ha generato preoccupazioni tra i cittadini.

I consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, oltre a chiedere se il comune si è già attivato con i medici per cercare una sede più centrale e comoda, hanno focalizzato l'attenzione sulle dichiarazioni del sindaco Paolo Lambertini, in particolare sulla possibilità di mettere a disposizione due stanze all'interno di Palazzo di Città e sull'istituzione di un servizio navetta gratuito.

"Vogliono sapere se l'ipotesi di utilizzare i locali di Palazzo di Città sia stata discussa con i medici e l'Asl 2, e in caso positivo, quali siano le intenzioni e le valutazioni sull'idoneità", commentano i consiglieri Ferrari e Nervi.

Sulla questione navetta, i consiglieri comunali cercano conferme sulla disponibilità per tutti i pazienti, inclusi quelli dei medici di famiglia, e chiedono chi finanzierà questo servizio: "Le preoccupazioni principali riguardano i potenziali disagi per i cittadini, soprattutto quelli senza mezzi di trasporto o in condizioni di fragilità e solitudine".

"In alternativa alla proposta dei locali di Palazzo di Città, qualora questi non fossero ritenuti idonei, abbiamo proposto di valutare la possibilità di usufruire dei locali dell'ospedale, in particolare quelli adibiti a poliambulatori, compatibilmente con la presenza di altri specialisti e nei momenti in cui siano liberi", concludono i consiglieri Ferrari e Nervi.