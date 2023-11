Carcere in Val Bormida, Pd: "Chi è contrario lo dica, senza fare polemiche sterili"

"Quali azioni concrete ha messo in campo l'amministrazione Lambertini per portare il carcere a Cairo Montenotte? Oltre ad essere una necessità, rappresenta un’opportunità per la provincia di Savona e la Val Bormida. E' compito della politica e degli amministratori affrontare questa situazione".

Ad affermarlo è il segretario del Partito democratico cairese Nicolo Lovanio che prosegue: "Al primo cittadino Lambertini va ricordato che il governo nazionale e regionale appartengono alla sua area politica ed è a loro che avrebbe dovuto chiedere conto nell'interesse di tutta la nostra comunità".

"L’Onorevole Orlando è intervenuto a Cairo Montenotte per affrontare la questione del carcere, assumendosi un impegno, poi puntualmente mantenuto, per approfondire, nelle sedi parlamentari, la questione, e per questo, vanno a lui i miei ringraziamenti", prosegue Simone Ziglioli, coordinatore del Pd Valbormida e componente della segreteria regionale del Partito democratico.

"Mi pare che altri, come ad esempio il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, non abbiano fatto lo stesso. Mi chiedo se siano favorevoli alla realizzazione del carcere in provincia di Savona e nello specifico in Val Bormida, altrimenti lo dicano chiaramente".