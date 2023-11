Consiglio regionale, Sansa: "Ipocrita ricordare le vittime in Toscana quando si valuta di costruire piloni nel Bisagno". E scoppia la polemica

Dopo il momento di raccoglimento, è intervenuto il consigliere di minoranza Ferruccio Sansa bollando come ipocrita " ricordare le vittime in Toscana quando a Genova si valuta di approvare norme che prevedono di costruire piloni nel torrente Bisagno ". Un chiaro riferimento al progetto dello Skymetro.

Immediata la reazione dai banchi della maggioranza: la consigliere Lilli Lauro si è detta "schifata" dalle parole di Sansa, il consigliere Angelo Vaccarezza ha invece chiesto sanzioni formali ai danni del capogruppo di opposizione.

"Onestamente non ho più parole, questo è un atteggiamento vergognoso, vomitevole, inaccettabile - ha commentato Vaccarezza - ma come si fa a utilizzare persone innocenti che hanno perso la vita per tentare di avere un like su Facebook o un comunicato stampa che conquisti uno spazio sui giornali? Grazie a Dio noi non siamo così e non lo saremo mai".