Borghetto S. Spirito: fa freddo, il Comune autorizza l'accensione dei termosifoni per 5 ore al giorno

Alla luce del peggioramento delle condizioni climatiche registrato negli ultimi giorni, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha firmato l'ordinanza con cui autorizza ad anticipare l'accensione degli impianti termici a partire da domani, 9 novembre, fino ad un massimo di 5 ore al giorno.

L'invito alla cittadinanza è quello di "limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/13, che la temperatura per il riscaldamento di un edificio non deve superare: 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Fanno eccezione gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili".