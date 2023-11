Carte carburante: perché la tua azienda dovrebbe prenderle in considerazione

Perché usare le Carte Carburante? Innanzitutto bisogna dire che monitorare e ottimizzare le spese è una delle attività fondamentali per qualsiasi business.

Infatti, tra gli obiettivi basilari di una società c’è quello di diminuire i costi di gestione e aumentare i profitti, cosa che è possibile fare cogliendo le giuste opportunità.

Tra le spese rilevanti per un’azienda spesso c’è quella del carburante per gli spostamenti dei vari dipendenti. In tal senso, utilizzare una Carta Carburante può offrire fin da subito ottimi vantaggi! Scopriamo in questo articolo perché dovresti prenderla in seria considerazione!



Benefici e vantaggi di una Carta Carburante

Le Carte Carburante sono semplici carte per pagare comodamente e in modo sicuro i rifornimenti di benzina o diesel, permettendo di evitare l’uso di contanti o carte di credito.

Nella pratica, un dipendente utilizza questa card presso una stazione di servizio, poi l’azienda riceve la fattura precisa con tutte le transazioni effettuate con la medesima.

Oltre alla facilità e velocità di utilizzo, ci sono molti altri vantaggi e benefici per ottimizzare le spese aziendali! Per esempio, attraverso la Carta Carburante puoi ottenere tariffe ridotte, oppure monitorare costantemente la spesa dei rifornimenti e cogliere le opportunità di risparmio. Utile se si pensa alle frequenti variazioni dei prezzi della materia prima! (per maggiori info sui prezzi del carburante puoi andare a questa pagina). Inoltre è possibile recuperare l’IVA sugli importi spesi.

In sostanza questi sono i maggiori benefici e vantaggi di una Carta Carburante:

Miglior monitoraggio e visibilità sulle spese per il carburante. Tramite un account online puoi controllare i dati aggiornati in tempo reale e prendere consapevolezza dei consumi e delle opportunità che si presentano per risparmiare denaro.



Possibilità di ottenere delle tariffe ridotte alla stazione di servizio.



Ottimizzazione dei tempi. Non solo per ciò che riguarda il più facile e veloce rifornimento, ma anche per la possibilità di evitare le pratiche amministrative e monitorare tutto online, con utili report.



Strumento molto più sicuro rispetto ai contanti o alle proprie carte di credito, anche grazie ad un PIN univoco.



Facilità di utilizzo, essendo una semplice carta.



Recupero dell’IVA sulle spese del carburante sostenute.



Fatture precise ricevute direttamente dal fornitore e che rendicontano tutte le transazioni effettuate con la card.



L’utilizzo semplice di una Carta Carburante

Come detto precedentemente, una Carta Carburante è soprattutto uno strumento semplice da utilizzare. Nello specifico l’utente deve:

Recarsi ad una delle stazioni di servizio abilitate dalla propria Carta Carburante

Fare rifornimento



Presentare la carta carburante alla cassa della stazione di servizio (sarà da digitare solamente un PIN una volta inserita nel POS)



A conclusione dell’operazione, bisognerà autorizzare la transazione apponendo la propria firma.

Come hai potuto vedere, l’operazione di rifornimento con questo strumento è davvero semplice, vantaggiosa e veloce. L’unico accorgimento è quello di individuare le stazioni di servizio valide per la propria Carta Carburante. A seconda del brand vi è una determinata rete di distributori di benzina o diesel presso cui è possibile fare rifornimento. Insomma, inizia già da ora a risparmiare sui costi del tuo business della tua azienda, utilizzando le convenienti Carte Carburante!